البرازيل – تسعى البرازيل، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية (5 مرات)، إلى التأهل مبكرا إلى مونديال ” 2022″، عندما تستضيف كولومبيا، غدا الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم 10 منتخبات، برصيد 31 نقطة متقدمة بفارق ست نقاط عن وصيفتها الأرجنتين، و15 نقطة عن صاحب المركز الرابع (كولومبيا)، الذي سيضمن تأهله مباشرة أيضا إلى النهائيات، في حين يخوض الخامس الملحق.

وحتى التعادل أمام كولومبيا، قد يكفي البرازيل للتأهل في حال خسارة الأوروغواي الخامسة على أرضها أمام الأرجنتين، في مباراة مرتقبة بين المنتخبين بعد غد السبت.

وسيطرت البرازيل بشكل كبير على التصفيات وفازت في 10 من أصل 11 مباراة خاضتها حتى الآن، مقابل تعادل واحد كان سلبيا مع كولومبيا الشهر الماضي.

ونظرا لشبه ضمان التأهل، فإن الصحف البرازيلية تحدثت عن توجه مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، إلى الدوحة لمتابعة مباريات بطولة كأس العرب، التي تنطلق في 30 نوفمبر الحالي، والتعرف عن كثب على الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم العام المقبل.

شكوك حول مشاركة ميسي

ويمكن للأرجنتين الثانية (25 نقطة)، أن تنتزع بطاقة التأهل أيضا عندما تواجه الأوروغواي الخامسة (16 نقطة) في مونتيفيدو، لكنه يجب ان تصب نتائج أخرى في صالحها أيضا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم منتخب “التانغو”، ليونيل ميسي، الذي غاب عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي محليا وقاريا لمعاناته من إصابة في الركبة.

وتعتبر المباراة ثأرية للأوروغواي التي سقطت سقوطا كبيرا أمام الأرجنتين 0-3 في الجولة الماضية، ولن تكون مهمتها سهلة لا سيما في غياب هداف مانشستر يونايتد إدينسون كافاني المصاب، في حين ستكون مسؤولية تسجيل الأهداف على كاهل مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز.

كما سيغيب عن الأوروغواي لاعب وسط ريال مدريد، فيديركو فالفيردي.

وفي مباريات أخرى، تأمل الإكوادور (مركز ثالث بـ17 نقطة) مفاجأة التصفيات، في تعزيز آمالها في بلوغ النهائيات عندما تستضيف فنزويلا، صاحبة المركز الأخير، وتلعب أيضا البارغواي (12 نقطة) مع تشيلي (13 نقطة)، والبيرو (11 نقطة) مع بوليفيا (12 نقطة).

ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض الخامس ملحقا دوليا.

المصدر: أ ف ب