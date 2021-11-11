ليبيا – احتضنت الشركة الليبية للحديد والصلب أمس الأربعاء مراسم توقيع مذكرة اتفاق تجاري بين مجلس رجال الأعمال الليبي وغرفة التجارة بجمهورية تشاد، تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، بحضور مستشار رئيس جمهورية تشاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراته، وعدد من رجال الأعمال.

الحويج التقى على هامش مراسم التوقيع بوفد جمهورية تشاد بحسب ماذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة استعرض خلاله خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور بهدف توطين الصناعات وتنويع الاقتصاد الوطني، وطرح فرص استثمارية واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي تساهم في تحقيق التنمية المكانية.

كما وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة دعوة إلى وزير الاقتصاد بالجمهورية التشادية لزيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.