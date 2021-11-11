ليبيا – قالت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه محمد المقريف فيروز النعاس إن ما يتم حاليًا ليس رفضًا للانتخابات، لكنه رفض لما وصفته بـ”القوانين المعيبة والإجراءات الخاطئة” المتبعة والتي لن تنتج إلا عدم قبول للنتائج من جميع الأطراف، حسب زعمها.

النعاس أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن المجتمع الدولي لم يكن سابقًا جادًا في معاقبة المعرقلين، مستبعدةً أنه سيكون الآن جادًا.

وأضافت: “ومن جهة أخرى فغياب القاعدة الدستورية وعدم الاستفتاء على الدستور والإصرار على التوجه لانتخابات رئاسية أولًا هو إصرار على إدخال البلاد في مختنق جديد، خاصة أن البلاد حاليًا تعيش في مرحلة من الاستقرار والسلم النسبي، ولا أعتقد أن أحدًا يرغب بالرجوع بنا للحروب”.