ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن اللجنة القانونية بمجلس الدولة رصدت 17 مخالفة في قانوني الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب للقوانين المحلية والدولية، وبصدد إرسالها لمجلس الأمن والأمم المتحدة بالتزامن مع وضع حلول سياسية من اللجنة السياسية بالأعلى، وفق طلب رئاسة المجلس قبل بدء اجتماع باريس المرتقب.

حويلي وفي تصريح لمنصة “فواصل” الأربعاء شكك في صحة الرسالة المتداولة حول طلب النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري بتعديل المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس، كون القانون لا يلغى أو يعدل بمراسلة.

وأضاف: “بإمكان رئيس الحكومة الخروج في مؤتمر صحفي رفقة وزير الداخلية والتأكيد على أنه لم يستطع الدخول إلى بنغازي والمنطقة الجنوبية وغات، ومن ثَمّ فإن وزارة الداخلية لا يمكنها تأمين الانتخابات”.

وتابع حويلي حديثه: “الانتخابات لن تجرى في 24 ديسمبر، وإذا أجريت فلن تكون عادلة”.

واعتبر حويلي أن المفوضية تعبث بالمدد الانتخابية، حيث أعطت 48 ساعة للطعن في السجل الانتخابي، وهذا لن يتأتّى في هذه المدة، والمفترض أن كل مرحلة تحتاج إلى أسبوع للطعن وأسبوع قضاء أولي وآخر للاستئناف أي 21 يوما لكل مرحلة من المراحل الأربعة، وهي مرحلة عرض السجل الانتخابي ومرحلة الترشح ومرحلة العملية الانتخابية ومرحلة النتائج الأولية، وفق المعايير الانتخابية الدولية، وحاليًا لا يسمح الوقت بذلك، ما يؤكد أن الانتخابات لن تكون في 24 ديسمبر، وفقًا لقوله.