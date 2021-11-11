ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن الملتقى السياسي الذي عقد في طرابلس وضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة وقادة المحاور وعمداء البلديات والأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور البعثات الدبلوماسية، هو امتداد لمجموعة لقاءات وفعاليات تتفاعل مع المشهد وتتفاهم بهذا الشأن، وتتابعه، ولها علاقة مباشرة بالهواجس والمخاوف الموجودة.

دبرز أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحفة المرصد إلى أن الليبيين أصبحوا يعلمون كل ما يدور حولهم، والجميع لديه هواجس كبيرة وخطيرة من الذهاب لانتخابات لا تمتلك قاعدة دستورية تحقق الحد الأدنى من التوافق.

وتابع: “في مجلس الدولة اتخذنا حزمة واحدة في جلسة عامة من شهر ونص بالذهاب للانتخابات وصوتنا عليها بالإجماع، وكانت على 3 مستويات قانون انتخاب رئيس ومجلس تشريعي وقاعدة دستورية وخاطبنا بها جميع الجهات وموثقة وموجودة عندنا، نحن على الأقل نمشي هذه الفترة وهذه أحد المطالب ونحن معها اليوم، انتخابات تشريعية ومجلس تشريعي يحل محل مجلسي النواب والدولة حتى تتهيأ ظروف أفضل في المستقبل على الأقل وهذا كان مطلب كبير ورئيسي”.

وأردف: “لكن أن نذهب لانتخابات رئاسية في هذه الظروف، مَن مِن الشخصيات الموجودة يستطيع أن يعلق شعارات وصورته؟ إن كانت السياسة تتم بالطريقة السرية في المناطق الشرقية لا يستطيع أحد أن يزكي أحدًا من الناس وتتم بطريقة سرية، الجنوب يشهد الآن لتر البنزين بـ 3 دينار، ولا يستطيعون تأمين محطة الوقود فمن سيؤمن صناديق الاقتراع، إذا كانت الحكومة 4 مناطق منعت من دخولها! من هذا الواقع وحتى لا نذهب للمجهول انتخابات الرئيس لا يمكن بهذا الوقت والمخالفات التي تمت بالجملة التي فصلت على اشخاص”.

ورأى أنه ما زال هناك مزيد من الوقت للوصول لتوافقات لتجري الانتخابات في موعدها؛ لأن المطالبين لا يريدون تجاوز التاريخ وكل الفئات الحاضرة تقف مع الموعد وحتى بأسوأ الأحوال لو تغير لا يريدون أن يتعدى الشهر – شهر ونصف وفي الغالب لا تغيير عليه، مبينًا أن المخاوف هي من دخول انتخابات رئاسية تعيد استنساخ الديكتاتورية، بحسب قوله.

واختتم قائلًا: “المطالب معروفة وهناك الطعون الشرعية والحقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها وفي نهاية المطاف حتى لو لم يؤخذ بهذه الهواجس والطعون واستمر المجتمع الدولي والمخابرات المصرية التي استضافت عقيلة صالح بقانون انتخاب الرئيس ويدفعون إبراء الذمة، الشرائح التي اجتمعت اليوم، والذين على الأقل يريدون أن يتأنوا لتهدئة الأمور، إذا لم تقبل النتائج يتحمل مسؤولية ذلك المفوضية ورئيس مجلس النواب الذي انفرد بالأمور على حساب زملائه”، بحسب قوله.