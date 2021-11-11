روسيا – انهت شركة النفط الروسية “روس نفط” توزيع أرباح النصف الأول من 2021 على المساهمين قبل الموعد المحدد، وقالت الشركة إنه تم صرف مبلغ 191.04 مليار روبل (حوالي 2.69 مليار دولار).

ويعد المبلغ الذي تم توزيعه قياسيا لمدفوعات مؤقتة للشركة، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية.

ووفقا لبيان صدر عن “روس نفط” فقد تم الانتهاء من توزيع الأرباح في 10 نوفمبر الجاري، فيما كان الموعد النهائي الذي تم تحديده من قبل المساهمين في 17 نوفمبر الجاري.

وتوزع الشركة الروسية الأرباح مرتين في العام، وذلك بناء على سياسة توزيع الأرباح على المساهمين.

المصدر: تاس