ليبيا- أجرى منسق البعثة الأممية “رايزدون زيننغا” مشاورات عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلين من المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا.

بيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد أشار لتبادل الجميع وجهات النظر حول الانتخابات مع التأكيد على أن يكون الهدف منها تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة مشددين على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة.

وأشاد “زيننغا” الدور الهام للمجتمع المدني إسهاما في تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية مجددا التزام البعثة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها وفق خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لتحقيق الاستقرار في البلاد.