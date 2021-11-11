دبي – حطّ سرب مقاتلات “الفرسان الروس” في الإمارات امس الأربعاء، للمشاركة في معرض دبي الجوي الدولي 2021.

وورد في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أن “الفرسان الروس” سيشاركون بمقاتلاتهم “سو-30 إس إم” في فعاليات المعرض الجوي التي ستستمر من الـ14 وحتى الـ18 من نوفمبر في دبي.

كما سيظهر “الفرسان” القدرات المتميزة التي تتمتع بها مقاتلات “سو-30 إس إم” المطورة من خفة المناورة وخوض المعارك الجوية مع طائرات العدو المفترض ومقاتلاته.

وبين العروض الشيقة التي سيقدمها “الفرسان” بمقاتلاتهم، “عقدة نيستيروف” و”البرميل” و”المرآة” و”الجرس” وغيرها.

المصدر: “تاس”