لبنان – أعرب سفيرا لبنان في البحرين والسعودية بعد طلب المنامة والرياض مغادرتهما، عن مخاوفهما لتبعات الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة مع دول الخليج على مصالح اللبنانيين في المنطقة.

وأعرب سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة، وفي البحرين ميلاد نمور خلال لقائهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “عن تخوفهما من تفاقم تداعيات الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين هناك”.

ولفتا إلى أن “كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا”. ونقل السفيران إلى ميقاتي “تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته”.

بدوره، جدد ميقاتي “تأكيد موقفه الداعم لأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية وعلى المصالح الفئوية والشخصية”.

وكانت السعودية سحبت سفيرها من بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها، كما منعت الواردات اللبنانية، كما سحبت البحرين والإمارات والكويت كبار دبلوماسييها من لبنان، ما أدى إلى تعميق الخلاف.

المصدر: RT