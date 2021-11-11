سنغافورة – أرجأت محكمة في سنغافورة امس تنفيذ حكم الإعدام برجل “معاق ذهنيا” مدان بتهريب المخدرات يدعى ناغاينثران ك. دارمالينغام، إثر إصابته بكوفيد-19.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية أنه كان من المقرر إعدام ناغاينثران ك. دارمالينغام (33 عاما) يوم الأربعاء في سجن Changi بتهمة تهريب المخدرات.

وأرجأت المحكمة العليا في سنغافورة تنفيذ حكم الإعدام حتى الاستماع للاستئناف خلال جلسة استماع عبر الإنترنت.

وقالت الصحيفة إن المتهم الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه منذ 11 عاما، دخل لفترة وجيزة قفص الاتهام في محكمة الاستئناف لجلسة أخيرة ضد حكم الإعدام الصادر بحقه.

وأبلغ القاضي المحكمة أنه تم إرجاء الإعدام لأن اختباره كان إيجابيا لـCovid-19، وقال إن المحكمة ترى أنه ليس من المناسب المضي قدما “في ضوء هذه الظروف”.

وقال وكيل الدفاع عن المحكوم إن عدم إعدام موكله بسبب إصابته بكورونا “مفاجأة إيجابية”، معتبرا أن “العناية الإلهية أنقذته”.

واعتقل ناغاينثران ك. دارمالينغام سنة 2009 في سنغافورة إثر نقله قرابة 43 غراما من الهيرويين، حيث حكم عليه بالإعدام في العام التالي.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه من عائلة هندية تعيش في ماليزيا.

المصدر: صحيفة “إنديا توداي” الهندية