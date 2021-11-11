نيوزيلندا – أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجب ألا تعود إلى التوترات التي كانت سائدة في عهد الحرب الباردة.

وقال شي في كلمة موجهة إلى منتدى أعمال منعقد على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها نيوزيلندا، إن المحاولات لرسم خطوط فاصلة بناء على الإيديولوجيا أو تشكيل مجموعات صغيرة على أساس جيوسياسي، محكوم عليها بالفشل.

وأضاف أن “منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يجوز ولا يجب أن تنزلق نحو المواجهة والانقسام اللذين كانا في عهد الحرب الباردة”.

ويأتي ذلك قبيل القمة الافتراضية المتوقعة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن، والتي قالت مصادر إعلامية غربية إنها ستعقد الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز