إنجلترا – إن الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة يعود إلى الاختلافات الجينية الدقيقة في الدماغ، وتعد هذه الجينات من الأمور الأساسية التي تحدد الاختلافات بين نفسية المرأة ونفسية الرجل، وهذه الجينات الموجودة في دماغ الرجل تعمل بطريقة مختلفة عن الجينات الموجودة في دماغ المرأة، الأمر الذي يؤكد أن السلوكيات والتصرفات التي يتميز بها كل جنس عن الآخر يُمكن أن يكتسبها الشخص من تركيبته البيولوجية إلى جانب التربية والمجتمع الذي نشأ فيه، ويتم تحديد الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة من خلال ما يأتي:
1- أشارت بعض الدراسات إلى أن معظم الرجال يستخدمون الشق الأيسر من الدماغ في التفكير ومعالجة المعلومات وهذا ما يفسر أن الرجال يميلون إلى التركيز في شيء واحد في نفس الوقت، بينما أشارت الدراسات إلى أن معظم النساء تستخدم شقي الدماغ الأيمن والأيسر في معالجة المعلومات وتحليلها وهذا ما يفسر أن النساء لديهن القدرة على التركيز في أكثر من شيء في آن واحد، فيمكنهن مشاهدة التلفاز والتحدث في الهاتف بالإضافة إلى الإنصات إلى محادثة أخرى، وكل ذلك وهي تشرب فنجانًا من القهوة، كما ويمكنهن الانتقال في عدة مواضيع وبسهولة تامة وهذا ما يجعلها أكثر قدرة على التواصل من الرجل.
2- من ناحية أخرى متوسط حجم الدماغ لدى الرجال أكبر بنسبة 10% إلا أن هذا لا يعني أن الرجال أكثر ذكاء من النساء بل تشير الدراسات إلى تساوي درجة الذكاء بين الطرفين، مع فارق بسيط للرجال في العمليات الحسابية وفارق بسيط أيضًا للنساء في تعلم اللغة.
3- حجم الـhippocampus في الدماغ – لدى النساء أكبر وهذا ما يفسر العاطفة الجياشة لدى النساء إذا ما قورنت بالعاطفة لدى الرجال.
4- عند الشعور بالألم يتنشط الشق الأيمن من الـAmygdala عند الرجال بينما يتنشط الشق الأيسر لدى النساء، وهذا ما يفسر أن النساء يعانين من الألم أكثر حدة من الرجال إذ إن الشق الأيسر من الـAmygdala يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوظائف الداخلية أكثر من الشق اللوزي الأيمن.
5- يصنع هرمون السيروتونين serotonin لدى الرجال بشكل أسرع من النساء وهذا ما يفسر أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.
6- في الأسبوع الـ26 في مرحلة نمو الجنين يبدأ دماغ الجنين بنمو طبقة تسمى الـcorpus callasum وهي المسؤولة عن الربط بين شقي الدماغ الأيمن والأيسر، حيث إنها تنمو لدى الجنين الأنثى أكثر سمكًا من الجنين الذكر، وهذا ما يفسر أن المرأة تستخدم شقي الدماغ.
7- في حالة التوتر والغضب الرجل والمرأة يفرزان هرمونًا يسمى الأوكسيتوسين ـoxytocin، إلا أنه عند المرأة يتحد مع هرمون الإستروجين (estrogen) مما ينتج تأثيرًا مهدئًا لديها بينما الرجال لديهم هرمون التستوستيرون الذي يجعلهم أكثر غضبًا، وهذا ما يفسر حالات الغضب عند الرجال.
8- في دراسة أخرى استخدم فيها الباحثون التصوير للدماغ بالرنين المغناطيسي MRI للرجل والمرأة خلال التواصل فتبين أن لدى المرأة ما بين أربع عشرة إلى ست عشرة منطقة في الدماغ لتقييم سلوك الآخرين مقارنة بأربع إلى ست مناطق عند الرجال، وهذا ما يفسر قوة الملاحظة عند النساء وكيف لها أن تفهم العلاقات من خلاف وحب وغير ذلك وفهم ما يسمى بديناميكية المجموعات (Group dynamic)، لذلك لا تتفاجأ من قوة ملاحظة النساء عند عودتها من حفل زفاف أو دعوة أو غير ذلك..
وكالات