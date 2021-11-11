إنجلترا – إن الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة يعود إلى الاختلافات الجينية الدقيقة في الدماغ، وتعد هذه الجينات من الأمور الأساسية التي تحدد الاختلافات بين نفسية المرأة ونفسية الرجل، وهذه الجينات الموجودة في دماغ الرجل تعمل بطريقة مختلفة عن الجينات الموجودة في دماغ المرأة، الأمر الذي يؤكد أن السلوكيات والتصرفات التي يتميز بها كل جنس عن الآخر يُمكن أن يكتسبها الشخص من تركيبته البيولوجية إلى جانب التربية والمجتمع الذي نشأ فيه، ويتم تحديد الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة من خلال ما يأتي:

1- أشارت بعض الدراسات إلى أن معظم الرجال يستخدمون الشق الأيسر من الدماغ في التفكير ومعالجة المعلومات وهذا ما يفسر أن الرجال يميلون إلى التركيز في شيء واحد في نفس الوقت، بينما أشارت الدراسات إلى أن معظم النساء تستخدم شقي الدماغ الأيمن والأيسر في معالجة المعلومات وتحليلها وهذا ما يفسر أن النساء لديهن القدرة على التركيز في أكثر من شيء في آن واحد، فيمكنهن مشاهدة التلفاز والتحدث في الهاتف بالإضافة إلى الإنصات إلى محادثة أخرى، وكل ذلك وهي تشرب فنجانًا من القهوة، كما ويمكنهن الانتقال في عدة مواضيع وبسهولة تامة وهذا ما يجعلها أكثر قدرة على التواصل من الرجل.