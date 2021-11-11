ليبيا – جدد عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة دعمه المطلق لانتخابات 24 ديسمبر بعد تداول بيان مزور نُسب لمجموعة نواب حول رفض الانتخابات وقوانينها .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، قال أبوزريبة الأربعاء ، أن ليبيا تقف على أبواب أهم استحقاق وحدث تاريخي في سجلها وهو العرس الانتخابي المرتقب ، وفق تعبيره .

وعبّر النائب عن استبشاره بتوزيع مفوضية الانتخابات لبطاقات الناخبين معتبرًا ذلك بداية العد التنازلي لانتهاء المراحل الانتقالية التي أنهكت الدولة والمواطن وبداية عهد جديد لليبيا يسوده الأمن والاستقرار وحياة كريمة للمواطنين .

وأكد أبوزريبة ، أن كل هذه التطورات الإيجابية يقابلها مايقوم به الإخوان المسلمين من محاولات لعرقلة الانتخابات بذرائع وحجج واهية ليس لشيء إلا لاستمرار حالة الفوضى والانقسام المؤسساتي للدولة .

وأضاف : ” نعلنها صراحة لابناء الشعب الاعزاء أننا أقسمنا يميناً على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها وحمايتها لتكون انتخابات حرة نزيهة لنثبت للعالم أجمع اننا قاديرين لتحديد مصيرنا ولانهاء المراحل الانتقالية وانتزاع سيادتنا الليبية ” .

وختم أبوزريبة قائلًا : ” لقد تعاهدنا على إجراء هذا الاستحقاق في موعده وحمايته ولو كان بأفواه البنادق ونحن نعلم أن الحرية والكرامة السيادة ثمنها دمائنا “.

المرصد – متابعات