بولندا – لا يزال آلاف المهاجرين بينهم نساء وأطفال يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا وسط توترات متصاعدة بين الدولتين المجاورتين.

وأقام قرابة ثلاثة آلاف مهاجر منهم مئات النساء والأطفال مخيما عشوائيا على بعد أمتار معدودة عن السلك الشائك الذي أقامته سلطات بولندا عند الحدود في مسعى لمنعهم من التسلل إلى أراضيها، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين بيلاروس وجيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بافتعال الأزمة.

وفيما يلي آخر وأبرز تطورات أزمة المهاجرين عند الحدود:

– وزارة الخارجية البولندية تؤكد اليوم الخميس أن وارسو لن تسمح بدخول المهاجرين من الحدود مع بيلاروس إلى أراضيها

– وزارة الخارجية البولندية: لم يتم رصد محاولات لاختراق المهاجرين للحدود خلال الليلة الماضية

– وزارة الخارجية الروسية تدعو بروكسل لبحث أزمة المهاجرين مع مينسك

– وسائل إعلام بولندية: مجموعتان كبيرتان من المهاجرين تعبران الحدود

– ألمانيا تعلن تأييدها لتشديد العقوبات ضد بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين

– الشرطة البولندية تعلن توقيف نشطاء ألمان بدعوى محاولتهم مساعدة المهاجرين عند حدود بيلاروس

– حرس الحدود البيلاروسي يعلن العثور على مهاجرين أكراد تعرضوا للضرب على يد قوات الأمن البولندية

– وزير الدفاع البولندي يعلن عن زيادة تعداد القوات المنتشرة عند حدود بيلاروس إلى 15 ألف جندي

– حرس الحدود البيلاروسي يعلن عن تصعيد التوتر عند الحدود ويحمل القوات البولندية المسؤولية عن استخدام القوة بحق المهاجرين

– الشرطة البولندية تعلن عن توقيفها أكثر من 50 مهاجرا غير شرعي اجتازوا الحدود في غابة بياوفيجا

– حرس الحدود البولندي يعلن إحباط 599 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس خلال آخر 24 ساعة

– حرس الحدود البولندي يعلن احتجاز مواطن روسي بدعوى تواطئه في الهجرة غير الشرعية من بيلاروس

الحكومة البولندية تبدي قلقها إزاء إمكانية قيام السلطات البيلاروسية بـ”تسليح المهاجرين”

– الكرملين يصف تصريحات رئيس الوزراء البولندي الذي حمل روسيا المسؤولية عن أزمة المهاجرين بأنها غير مقبولة وغير مسؤولة

– المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: التوترات عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي مرشحة للتصاعد وكارثة إنسانية تلف في الأفق

– لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات للتوسط بغية حل أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس

– وزير الخارجية البيلاروسي: يبدي استعداد مينسك لقبول توسط أطراف ثالثة بغية حل أزمة المهاجرين

– قاذفتان روسيتان بعيدتا المدى تنفذان دورية في سماء بيلاروس

– الكرملين: بوتين وميركل أعربا في اتصال هاتفي عن قلقهما إزاء العواقب الإنسانية لأزمة المهاجرين

– برلين: ميركل طلبت من بوتين الضغط على حكومة بيلاروس لحل أزمة المهاجرين

– وزارة خارجية ليتوانيا تنفي استخدام قواتها أسلحة ضد المهاجرين عند حدود بيلاروس

– رئيس الوزراء البولندي: على الاتحاد الأوروبي وقف رحلات الطيران من الشرق الأوسط إلى بيلاروس

– رئيس المجلس الأوروبي: سنستخدم كافة الأدوات ومنها الدبلوماسية لاحتواء أزمة الهجرة ومستعدون لاتخاذ خطوات بحق الدول التي ترسل المهاجرين إلى بيلاروس

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد سيدرس إمكانية تمويل البنى التحتية لحماية حدود بولندا

– مع تفاقم أزمة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية عقد قمة طارئة وتشديد العقوبات على مينسك

– الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات “سريعة وفعالة” ضد بيلاروس والدول التي ترسل مهاجرين إليها

المفوضية الأوروبية: لا يمكن استخدام جيران بيلاروس التمويل من قبل الاتحاد الأوروبي لإقامة أسلاك شائكة وأسيجة عند الحدود.

– الداخلية البولندية تعلن زيادة تعداد قوات الشرطة المنتشرة عند حدود بيلاروس من 1.2 ألف إلى ألفي عنصر اعتبارا من يوم غد الخميس

– المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الأزمة عند حدود بيلاروس وبولندا لا تحتمل ولدى المهاجرين الحق في البحث عن اللجوء

– حكومة بغداد تبدي نيتها إجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من حدود بيلاروس

– ألمانيا.. أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا البلاد منذ بداية العام عبر بيلاروس

المصدر: RT + وكالات