ليبيا- أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مشاركة بلاده في مؤتمر باريس حول ليبيا.

لعمامرة أكد في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الرسمية اطلعت عليها صحيفة المرصد إن الظروف ليست مواتية لمشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المؤتمر رغم التزامه بدور الجزائر الفعال إلى جانب الليبيين والدفع بالقضية الليبية إلى الحل السلمي والديمقراطي المنشود.

وأضاف لعمامرة إن هنالك عمل دبلوماسي متواصل في ظل وجود رغبة لدى الليبيين لمشاركة الجزائر بشكل فعالة في مؤتمر باريس قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا.