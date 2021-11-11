إسبانيا – أثارت تصريحات المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، توني فريسكا، جدلا واسعا، بعد مطالبته إدارة “البارسا”، بإبرام صفقة مدوية لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق على مستوى خط الهجوم.

وسئل فريسكا، خلال مشاركته في برنامج “لا بورتيريا” الإسباني، عن احتمالية تعاقد برشلونة مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتعزيز خط هجومه، وأجاب قائلا: “إذا كانت هناك لحظة مؤاتية للقيام بهذا الجنون.. فهي الآن”.

ولم يعد برشلونة الذي أرعب أوروبا، يضم خيرة اللاعبين على غرار ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان، وأصبح يعاني في الفترة الأخيرة، خصوصا من الناحية الهجومية، وهذا الأمر قد يدفع المدرب الجديد لـ”البارسا”، تشافي، إلى ترميم صفوف فريقه بمهاجم جديد.

ويمر برشلونة ورونالدو بفترة عصيبة حاليا، فالنادي الكتالوني يشغل المركز التاسع في الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال سوسييداد.

وكذلك وضع رونالدو في مانشستر يونايتد، فمع تراجع نتائج الفريق، بدأت الشكوك والتكهنات تحوم حول مستقبله.

وكانت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، قالت في تقرير لها، الثلاثاء الماضي، إن رونالدو قد يفكر في الرحيل عن “أولد ترافورد”، في حال عدم تأهل مانشستر يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم البرتغالي لديه رغبة لا تشبع في الألقاب الفردية والجماعية، ولن يكون سعيدا في فريق لا تكون توقعاته وقدراته على المستوى المأمول.

المصدر: وكالات