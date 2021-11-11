ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن المشهد الحالي مربك وأقل وصف له أنه عبارة عن فوضى قانونية منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات من أشخاص غير مخولين إلى رفض البرلمان لحكم المحكمة دخل المشهد في دهاليز عدم المشروعية.

مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن كل التصرفات التي تجريها المؤسسات السيادية العليا في الدولة خارج إطار القانون وآخر تجلياتها قوانين عقيلة صالح.

ولفت إلى أن الأطراف السياسية كانت متوافقة على الخلافات، لكن المشكلة اليوم وتشخيصها في عدم وجود سلطة تشريعية يمكنها إصدار قانون، مبينًا أن البرلمان غير مؤهل الآن ونصابه لا ينعقد وأعضاء مجلس الدولة تخلوا عن سلطتهم التشريعية وتركوها.

وأضاف: “ما الحل اليوم؟ القوانين عبارة عن مسطرة تنتج خطوط، أي قانون معيب سينشأ عنها سلطة لا تحترم القانون. كيف تتوقع أن تنشأ سلطة عن هذا القانون تحترم القانون؟ المؤتمر الوطني غائب والبرلمان غير قادر على الانعقاد وغير متوافق مع مجلس الدولة، على النخب السياسية جميعًا والأحزاب السياسية والبلديات والكتائب المسلحة وكل الفاعلين أن يتوافقوا على إجراء انتخابات سلطة تشريعية وفق القانون رقم 4 الذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني العام، وتنشأ سلطة نسترد سيادتنا وبإرادة الليبيين وبناء على قانون سليم أما أن تنشأ انتخابات دون قانون أو بقوانين عقيلة فأمر مستحيل”.

كما أكد على أن التوافق بين عقيلة ومجلس الدولة مستحيل بالتالي الحل هو الرجوع لآخر قانون سليم صدر من شرعية معترف بها من الليبيين والعالم.

وحول كيفية إشراف الحكومة ووزارة الداخلية على الانتخابات، علق قائلًا: “هذه إشكالية يقف حفتر ومن يؤيده على مسؤوليتهم، هو من يرفض وكان يهدد في آخر لقاء له إن لم تعجبه نتائج الانتخابات سيخطف الصناديق ويلمها وكلام لا يمكن في ظل وجود حفتر على رأس سلطة عسكرية في برقة والجنوب إجراء انتخابات نزيهة”.

وأعرب عن استغرابه إزاء حماس عماد السايح في إجراء الانتخابات وثلثي البلاد تحت سلطة ما وصفها بـ”مليشيا فاغنر” وسلطة غير الحكومة التي هو نفسه يعترف بها حسب قوله، مستطردًا: “إذا كان حريص على الانتخابات تسجل له في تاريخه أنه أشرف على الانتخابات حرة ونزيهة وأن يقول إن الظروف الأمنية لا تساعد على إجرائها، وأنه لا يتحمل نتائجها ويقترح أن يتم تأجيل الانتخابات حتى تتمكن الحكومة من فرض السيطرة على كامل البلاد هذه المفوضية المحايدة والنزيهة والتي تسجل لها في تاريخها”.

وأردف: “عضو مجلس نواب يشكو من عدم مواتاة الظروف الملائمة للانتخابات، لابد أن تكون كلمة المجتمعين والقوى السياسية اليوم أمام البعثة وسفراء الدول أن وجود حفتر عائق أول نحو المضي للانتخابات، سواء في 24 من ديسمبر أو بعدها أو قبلها، وجوده يمنع حصول انتخابات حرة ونزيهة”، بحسب زعمه.

وبيّن أن حديث رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال كلمته في الملتقى إن “دول العالم اجمع تعلم من خلال المراسلات معهم بالعيوب والظروف التي تشوب الانتخابات لكن العالم لا يعترف إلا بالأمر الواقع”، يشير إلى أن الكلمة في ليبيا متفرقة والمشري هو من ساهم في شق الصف الوطني وفي فترة انحاز للبعثة الأممية، والآن يجني ما حصل ويتجرع السم الذي وضعه لليبيين والأوضاع غير الدستورية التي أنشأها في فندق المهاري اليوم يحصد نتائجها، وفقًا لتعبيره.

وفي الختام شدد على ضرورة الوقوف صف واحد في مواجهة إدخال حفتر للعملية السياسية وإشرافه على الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها، مضيفًا: “يجب أن تغل أيدي حفتر عن أي تصرف في برقة وغيرها حتى تجري الانتخابات في ظل الحرية”.