ليبيا – أصدرت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية العليا للانتخابات لائحة ودليل “الترشح للانتخابات الرئاسية” الذي يبين بالشرح والتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات “الترشح للانتخابات الرئاسية” مثل النظام الانتخابي الخاص بانتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشح، وما هي شروط الترشح.

المفوضية العليا للانتخابات بينت في دليل الترشح للانتخابات الرئاسية متى وأين يتم تقديم طلب الترشح ومن يقدمه، وماهية النماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح، بالإضافة إلى الطعون ومن يحق له الطعن أمام لجنة الطعون والكيفية التي يتم بها الطعن، والقوائم النهائية وأين ومتى يتم الإعلان عنها، ومتى يحق للمرشحين البدء بالحملات الخاصة بهم ومتى عليهم الالتزام بالصمت الانتخابي وما هي الأحكام والشروط العامة الواجب الالتزام بها.

كما تضمن الدليل صورًا للنماذج المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، بالإضافة لإجابات عديد الأسئلة منها: إذا لم يظهر اسم المترشح في القوائم الأولية ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة؟ وإذا ما قرر أحد المرشحين الانسحاب، هل يجوز له ذلك؟

وتضمن الدليل 14 شرطًا للترشح للانتخابات الرئاسية وهي:

أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبين مسلمين. ألا يحمل جنسية دولة اخرى عند تقدمه للترشح ما لم يكن ماذونا له حسب القوانين. ألا يكون متزوجًا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي. ألايقل عمره يوم التقدم للترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة معتمدة. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. ألا يكون محكوما نهائيا في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة. أن يكون لائقًا صحيًا لممارسة مهام الرئاسة. أن يقدم اقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل البلاد وخارجها. ألا يكون موظفًا بالمفوضية او لجانها الانتخابية أو عضوًا بأحد لجان الاقتراع. أن يزكى من (5000) ناخب على الأقل مسجلين في سجل الناخبين. أن يودع في حساب المفوضية 10000 عشرة آلاف دينار ليبي. أن يـقــدم من جهــة عمله مــا يفيد بتــوقفه عن ممــارسة وظيفتــه بشكــل نهــائي قبل تــاريخ 24 ديـسمــبر بثلاثة أشهر. أن يقوم بتوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح.