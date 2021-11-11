ليبيا – نشرت المفوضية العليا للانتخابات الثلاثاء شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب المقررة في الـ 24 من شهر ديسمبر المقبل.

المفوضية العليا للانتخابات أوضحت عبر مكتبها الإعلامي إن طلبات الترشح تقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح.

وأكدت أنه لن يقبل أي طلبات غي مستوفية لشروط التقدم للترشح أو متطلباته، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للمترشح الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، وإلا يعتبر الترشح غير صحيح، وسيتم الغاءه في جميع الدوائر، كما لايجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

كما نوهت إلى أن مواعيد عمل قبول طلبات الترشح كافة أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مشيرًة إلى أن باب الترشح سيقفل في الـ 7 من شهر ديسمبر المقبل.

ونشرت المفوضية الشروط التالية التي يجب توفرها في الناخب وهي:

أن يكون قد أتم (25) الخامسة والعشرين من عمره يوم التسجيل.

أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يكون معتمدًا من المركز الوطني لضمان الجودة للمؤهلات العلمية الصادرة من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، ولا يستلزم ذلك للمؤهلات العلمية الصادرة من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام.

ألّا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له.

ألّا يكون محكمومًا عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره.

أن يزكى من قبل مئة ناخب من دائرته الانتخابية ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه ومصدق عليها من محرر عقود معتمد.

أن يكون قد أودع في حساب المفوضية مبلغًا قدره 500 دينار ليبي غير قابل للرد تؤول إلى الخزانة العامة، أو تقديم صك مصدق باسم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

أن يكون ملتزمًا بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية.

أن يكون ملتزمًا بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

ألا يكون عضوًا بالمفوضية أو موظفًا بأحد مكاتبها الانتخابية أو أحد لجان مراكز الاقتراع.

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