الأرجنتين – شارك النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في تدريبات منتخب بلاده، اليوم الخميس، قبيل مواجهة أوروغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال “2022”.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة “البرغوث” البالغ 34 عاما مع بلاده، على خلفية شعور الوافد الجديد على باريس سان جيرمان الفرنسي، بانزعاج عضلي في أحد الفخذين وبألم متكرر في ركبته اليسرى، قبل 10 أيام من المواجهتين.

وكان مدرب النادي الباريسي، ماوريسيو بوكيتينو، عمد إلى إخراج ميسي خلال الاستراحة أمام ليل في الدوري الفرنسي، قبل أن يغيب عن المباراتين التاليتين لفريقه أمام لايبزيغ الألماني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبوردو ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، من المقرر أن يشارك ميسي في المواجهتين المقبلتين، حيث تسافر الأرجنتين إلى العاصمة مونتيفيديو لمواجهة منتخب الأوروغواي، غدا الجمعة، قبل أن تستقبل البرازيل متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية، الأربعاء المقبل.

المصدر: أ ف ب