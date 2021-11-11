ليبيا – خلص اجتماع وزارتي الصحة والاقتصاد بحكومة الوحدة حول تحديث السياسات الوطنية بشأن تأسيس شركات استيراد الأدوية والأنشطة الصحية المهنية إلى تشكيل فرق عمل من الوزارتين، لوضع لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية، وعيادات الطب البشري.

وزارة الصحة أشارت عبر مكتبها الإعلامي أنه وبموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم (412) للعام الحالي يحظر حظرًا تامًا تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية، وعيادات الطب البشري، أو تجديد أو تعديل قيودها، من قبل مكاتب السجل التجاري، ومكاتب الرخص التجارية، وسجل المستوردين، إلا بموافقة وزارة الصحة بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة الصحية المهنية، وموافاة وزارة الاقتصاد بما يتم اتخاذه من إجراءات.

وبناءً على تعليمات وزير الصحة علي الزناتي، كُلِّفت مدير إدارة الصيدلة ليلى العربي ورئيس قسم التسجيل نادرة المسعودي، ممثلتين عن وزارة الصحة، لحضور الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد محمد الحويج بمقر وزارة الاقتصاد.