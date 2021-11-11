غلاسكو – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية حول العالم.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر المناخ “COP26″: ” لا بد أن يتم ذلك دون التحيز لمصدر من مصادر الطاقة على الآخر، كما ورد في اتفاقية باريس للمناخ”.

وأضاف: “المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية”.

وتابع أن “مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة دولية فاعلية، ونجاح الاستجابة يكمن في 3 ركائز أساسية تتضمن: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغيرات المناخية”.

المصدر: “سبق”