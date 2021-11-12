– عدم إزالة المكياج: وهو من أسوأ العادات بحيث يؤدّي إلى انسداد المسام وظهور البقع الداكنة وحبّ الشباب في الوجه.

– تنظيف البشرة بشكل خاطئ: تحرص أغلب السيدات على إزالة المكياج وتنظيف البشرة قبل النوم، لكن أحياناً يتركن عليها بعض المسكارا أو الأوساخ، وهذا يدمّر البشرة، لذا من الضروري غسل الوجه وتنظيفه جيداً.

– النوم على البطن: وهو من الأخطاء دائمة الحدوث، إذ إن وضعية النوم تؤثر في البشرة، وطالما أن بشرتكِ تحتكّ بالوسادة فذلك سيسبّب ظهور التجاعيد وانسداد المسام مع الوقت. تجنّبي هذا الخطأ وتعوّدي على النوم على ظهركِ.

– الكريم المرطّب: تكتفي أغلب السيدات بوضع الكريم المرطّب على البشرة قبل النوم، ولكن البشرة لا تنام، لذا استفيدي من ساعات الليل لتحفيز الخلايا ومدّها بالفيتامينات التي تحتاج إليها. طبّقي كريم الوجه الليليّ ومرطّب الشفاه ودلّلي بشرتكِ بالأقنعة من حينٍ إلى آخر وستلاحظين النتيجة في الصباح.

– شرب الشاي أو القهوة: من العادات السيئة التي تضرّ بالبشرة لاحتوائهما على كميّة كبيرة من الكافيين الذي يمنعكِ من الحصول على قسط كافٍ من النوم، وهذا ينعكس سلباً على بشرتكِ التي ستبدو متعبة وجافة في الصباح.