هولندا – ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بنحو 5%، وذلك في ظل تراجع إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك من النرويج.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF هولندا إلى مستوى 943 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 7.2% عند 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وعن أسباب الارتفاع فيعود ذلك إلى تراجع إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية، بما في ذلك في النرويج، حيث تراجعت من النرويج على مدى اليومين الماضيين بنسبة 15%.

وأفادت شركة طاقة ألمانية بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب “يامال – أوروبا” تراجعت اليوم بنسبة 40%، بينما قالت شركة طاقة أوكرانية إن إمدادات الغاز مستقرة عبر أوكرانيا، وهو مسار أخر لتصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا، غير خط “يامال – أوروبا”.

ويمر خط أنابيب الغاز “يامال – أوروبا” عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: نوفوستي