السنغال – أوضح مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، إن استبدال مهاجمه ساديو ماني خلال مواجهة توغو، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لمونديال ” 2002″، كان إجراء احترازيا وليس بسبب مشكلة خطيرة.

وغادر نجم ليفربول، الملعب في الدقيقة 27، بعد التحام مع أحد المدافعين خلال تعادل السنغال مع مضيفتها توغو 1-1.

وبدا وكأن ماني يشعر بآلام في الضلوع أو الفخذ، لكن مدرب السنغال، قال في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “لا يوجد شيء سيئ وأخرجناه فقط كإجراء وقائي وليس بسبب مشكلة كبيرة”.

وأضاف سيسي: “خروج ماني أثر علينا قليلا لأنه يمنحنا إضافة مختلفة”.

واحتاجت السنغال، التي ضمنت بالفعل الوصول للدور الأخير بالتصفيات الإفريقية، إلى هدف متأخر لتتجنب الهزيمة أمام توغو.

وتختتم السنغال مرحلة الدور الثاني من التصفيات على أرضها أمام الكونغو، بعد غد الأحد، لكن موقف ماني من المشاركة يبدو غامضا.

المصدر: رويترز