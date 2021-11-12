ليبيا – رفض رئيس اتّحاد جمعيّات حماية المستهلك في ليبيا أحمد الكردي التّسعيرة الجبريّة لوزارة الاقتصاد لمجموعة من السّلع.

الكردي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد ” القطري الخمبس أضاف: “نرفض الأسعار التي تم الإعلان عنها، وسوف نتخذ خطوات تصعيديّة لمواجهة الارتفاع المتسارع للأسعار والذي لم تشهده البلاد منذ عام 2017 في حال فشل الحكومة في وقف موجات الغلاء”.

ووصف الكردي القرار بغير المدروس ولا يشمل أسعار اللحوم والبيض التي تعتبر أساسيّة للأسر الليبيّة.

وأضاف أن الدّخل المعيشي لا يتناسب مع الأسعار الجديدة، وغالبية رواتب الموظفين تقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 450 دينارًا، أي ما يعادل 100 دولار.

وتابع رئيس اتّحاد جمعيّات حماية المستهلك: الأسعار ارتفعت بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية، دون تدخّل من الحكومة لتوفير مخزون استراتيجيّ للسّلع الأساسيّة لمنع المضاربة في الأسواق، وصندوق موازنة الأسعار غائب عن مسؤوليّاته، ومنها التدخّل لكبح جماح التضخّم.

ودعا الكردي إلى ضرورة عودة الجمعيّات الاستهلاكيّة مع توفير مخزون استراتيجي من الحبوب وأن تكون السّلع الأساسيّة كافية البلاد لمدّة ثلاثة أشهر، للمحافظة على الأمن الغذائي وعدم ترك المضاربات تلعب بالسّوق.