التحالف العربي يعلن مقتل 125 من الحوثيين إثر عمليات استهداف في مأرب والبيضاء

التحالف العربي يعلن مقتل 125 من الحوثيين إثر عمليات استهداف في مأرب والبيضاء

اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس الخميس، عن مقتل 125 عنصرا من جماعة مليشيا الحوثي إثر عمليات استهداف في محافظتي مأرب والبيضاء، شمال شرق ووسط اليمن.

وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية في صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والبيضاء محافظة وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية”​​​.

وأكد التحالف، أن عمليات الاستهداف شملت “تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: “واس”