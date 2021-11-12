ليبيا – اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية مع نقابة أعضاء هيئة التدريس على عودة الدراسة ورفع الاعتصام.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الاتفاق جاء باجتماع الوزارة مع نقابتي أعضاء هيئة التدريس الجامعي وموظفي التعليم العالي وممثلين عن اتحادات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا بحضور الدبيبة.

وأوضح البيان أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المتخذة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية بالحكومة بشأن تنفيذ القرار 126 لسنة 2020 والذي يتضمن العبء التدريسي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس.

وشدد الدبيبة على ضرورة مطابقة الجامعات والمعاهد العليا لبياناتها مع وزارة المالية، فيما وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوضع تصور عملي لصرف المنحة الطلابية التي تساعد الطلبة في اقتناء احتياجاتهم الدراسية، والبدء بها خلال العام الجامعي 2021.