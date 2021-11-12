الجزائر – تغلب منتخب الجزائر على نظيره الجيبوتي (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووقع على رباعية منتخب “محاربي الصحراء” كل من اللاعبين، يوسف بلايلي، وسعيد بن رحمة، وسفيان فيغولي، وإسلام سليماني في الدقائق (29، 40، 42، و87) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، ويتصدر قائمة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال قطر 2022، متقدما بفارق نقطتين عن وصيفه منتخب بوركينا فاسو.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى:

1- الجزائر 13 نقطة

2- بوركينا فاسو 11 نقطة

3- النيجر 4 نقاط

4- جيبوتي من دون نقاط.

المصدر: RT