ليبيا – اقترح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج في خطاب وجهه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الرابع من شهر نوفمبر الجاري بمنح تسهيلات ائتمانية لصالح شركات المطاحن والأعلاف وفق ضوابط تمثلت في منح تسهيلات ائتمانية بغطاء نقدي جزئي بنسبة 30%.

الحويج أوضح في قراره والذي أطلعت المرصد على نسخة منه أن يكون السقف الممنوح للشركة بمتوسط توريدات احتياجات ستة أشهر، على أن يتم احتساب متوسط توريدات الشركة في ستة أشهر، وفق الكميات المنفذة خلال آخر 35 شهرًا / 36 * 6 * سعر طن القمح.

وأشار الحويج إلى أن هذه المطالبة تأتي بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار الدقيق خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام، والذي انعكس بطبيعته على أسعار رغيف الخبز، الأمر الذي يضع الأمن الغذائي بمواجهة خطر التأثيرات الخارجية، سواء كانت مناخية مرتبطة بالظروف الوبائية التي يشهدها العالم منذ العام الحالي.

وزارة الاقتصاد والتجارة أشارت إلى أن هذه المطالبة تأتي عملًا بخطة الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق وضمان انسيابها في السوق المحلي.