ليبيا – قال منسق التوعية والتواصل بمكتب الدائرة الانتخابية طبرق فرج أكرم إن 155 مُترشحًا على مستوى ليبيا اعتُمدوا رسميًا في منظومة المُترشحين، وملفاتهم جاهزة للترشح في انتخابات مجلس النواب.

أكرم أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الأربعاء أن الملفات جاهزة من ناحية التزكيات، واعتمادها لدى المحررين، والقيمة المالية المطلوبة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن المترشحين موزعون كل حسب منطقته، حيث بلغ مرشحو طبرق 15 مُرشحًا، و17 مُرشحًا من البيضاء والمرج، و24 من بنغازي، و10 من الكفرة، ومثلها في مصراتة وزليتن، وبني وليد، و7 من سرت، ومثلهم في كل من الجبل وغدامس، و20 مُترشحًا من سبها، وواحد من أوباري، و8 في كل من الخمس وترهونة ومسلاتة والعزيزية، والنواحي الأربعة، و13 مُترشحًا من طرابلس، و15 مُترشحًا من الزاوية، والساحل الغربي.

وأكد على عدم وجود خروقات أمنية أو طعون لها علاقة بالمُترشحين حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يشهدون تزايدًا يوميًا في عدد المُترشحين.

واختتم أكرم تصريحه قائلًا بأنهم بدأوا الاثنين الماضي، في توزيع بطاقة الناخب وسيستمرون لمُدة 21 يومًا.