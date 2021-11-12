ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن من يستخدم لفظ التوافق يحاول عرقلة العملية الانتخابية ويشكك في قوانين مجلس النواب المكلف، وفقًا للإعلان الدستوري، بالشق التشريعي في الدولة.

العباني وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية قال: إن القوانين لا تصدرها هيئة رئاسة مجلس النواب، وإنما تطرح في جلسة رسمية ثم تُعتمد وحتى أعضاء البرلمان عندما يصرحون بمعارضة أي قانون يتحدثون عن آرائهم الشخصية، ولا يتحمل البرلمان مسؤولية ما يقولونه.

وفي رأي العباني، فإن من ينتقد قوانين مجلس النواب من أعضائه عليه أن يفعل ذلك داخل الجلسات، وأن ما يصدره مجلس النواب -باستثناء التعديلات الدستورية- هي قوانين قابلة للطعن وليست محصنة، وعلى كل من لديه مصلحة التوجه للمحكمة للطعن.

وطالب العباني أعضاء مجلس النواب والأطراف الأخرى بعدم عرقلة العملية الانتخابية والتسبب في حرب ناعمة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.