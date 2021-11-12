ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي إن القانون 2/2021 بشأن الانتخابات والصادر عن مجلس النواب الليبي نص على تكوين مجلس النواب من 200 مقعد ضمن 13 دائرة انتخابية.

الفارسي أشارت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه يجري اختيار الأعضاء بالانتخاب المباشر، ويحق لجميع الليبيين من رجال ونساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في القانون ترشيح أنفسهم.

ولفتت إلى أن القانون نص على اعتماد النظام الفردي، مع تخصيص 16%من المقاعد للنساء فقط، ويجري الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية من رجال ونساء.

كما أضافت: “هذا يعني أن على السيدات المتقدمات للترشح الاستفادة السانحة، بحيث يتم التقدم على المقاعد العامة كما المنصوص عليها في الكوتا على الاقل لضمان الوصول لكوتا خارطة الطريق 30% والتي ضرب بها عرض الحائط، لو نسقت الجهود وتم عقد تحالفات حقيقية بين المترشحات وناخبيهم، وبين المرأة والشباب ربما تصل النساء للمناصفة وبسهولة، المهم تقدم شخصيات وبرامج تقنع الناخبين بالدعم”.