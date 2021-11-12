سوريا – رد مصرف سوريا المركزي على تقرير نشرته صحيفة “مرصد الاتحاد الأوروبي” بأنه يحصل على “إيرادات كبيرة” من فروق أسعار المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وقال المصرف في بيان عبر “فيسبوك” إن الصحيفة نشرت مقالا يشير إلى تقرير أجرته مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، متضمنا الادعاء بأن مصرف سوريا المركزي يحصل على إيرادات كبيرة، كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا كمساعدات بسعر صرف ثابت (2500 ل.س) وهو أقل من سعر صرفها في السوق السوداء الذي يتجاوز (3000 ل.س).

وردا على ذلك قال المصرف، إنه يتم اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت “بهدف تحقيق استقرار بالأسعار” وأوضح أن تذبذبات أسعار الصرف تتسبب بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، بينما “تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعا لاستقرار سعر صرفها”.

وحول الحوالات الواردة من المنظمات الدولية، قالت إدارة المصرف إن القرارات تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من تلك الحوالات لتمويل مستوردات المواد الأساسية حصرا، أي أن الحوالات الواردة كمساعدات يتم استخدامها من قبل المصارف العاملة في سوريا وليس من قبل المصرف المركزي”.

وأكدت الإدارة أن الحكومة السورية لا تستخدم عائدات الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها، وقالت إن “المستفيد الأساسي من الحوالات الواردة كمساعدات هو المواطن السوري من خلال توفير السلع وبأسعار مقبولة”.

المصدر: RT