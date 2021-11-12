ليبيا- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نجاح المجلس نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت له.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي طالعته صحيفة المرصد جاء تأكيد رئيس المجلس الرئاسي خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام وفيه أشار إلى استعداد المجلس لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة.

وأضاف المنفي: إن البلاد كانت مقسمة وتشهد العديد من الصراعات فيما نجح الرئاسي في تثبيت وقف إطلاق النار فضلًا عن الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي تزامن مع إطلاق سراح عدد من الذين انتهت فترات أحكامهم.

وتابع المنفي: إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يعد عملًا منوطًا بلجنة الـ10 العسكرية المشتركة؛ إذ قامت الأخيرة بوضع برنامج لإنجاز مهامها مثمنًا دور فرنسا ودعوتها لعقد مؤتمر باريس أملًا في أن تساعد نتائجه للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.