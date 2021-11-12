بروكسل – أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم الأسبوع المقبل خطته التي تشمل العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية والتكنولوجيات بقيمة 40 مليار يورو لمواجهة الصين.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن مسودة الخطة الاستراتيجية تحت اسم “Global Gateway”، التي اطلعت عليها، ستركز على المشاريع الخاصة بالتقنيات الرقمية والنقل والطاقة والتجارة.

وتهدف الخطة إلى زيادة قدرات الاتحاد الأوروبي التنافسية وحماية مصالحه الاقتصادية حول العالم مع مراعاة المعايير لحماية البيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب المسودة.

وتقول الوثيقة إن هذه المبادرة “ستوفر المظلة للاستثمارات الواسعة للاتحاد الأوروبي في البنية التحتية حول العالم”، وستساهم في تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتشير “بلومبيرغ” إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي ستكون الجزء الأساسي من “الرد الغربي” على مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، لينافس الاتحاد المبادرات الصينية الطموحة في الدول النامية.

المصدر: “بلومبيرغ”