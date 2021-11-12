بوتين لميركل: كييف تراهن أكثر فأكثر على أساليب القوة منها استخدام طائرات مسيرة

بوتين لميركل: كييف تراهن أكثر فأكثر على أساليب القوة منها استخدام طائرات مسيرة

روسيا – حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من خطورة النهج الذي تتبعه حكومة أوكرانيا إزاء النزاع المسلح في شمال شرق البلاد.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين، خلال المكالمة التي جرت اليوم الخميس، تبادل الآراء مع ميركل بخصوص مستجدات النزاع في منطقة دونباس، و”أعار اهتماما إلى السياسات الهدامة التي تنتهجها كييف”.

وحذر الرئيس الروسي، حسب البيان، من أن الحكومة الأوكرانية “تراهن أكثر فأكثر على أساليب القوة، بما في ذلك استخدام طائرات قتالية مسيرة في مخالفة لاتفاقات مينسك”.

كما أشار الرئيس الروسي، حسب البيان، إلى “الطابع الخطير والمزعزع للاستقرار الذي تحمله الأنشطة الاستفزازية لقوات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من حلف الناتو في البحر الأسود”.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الشهر الماضي عن استخدامه لأول مرة طائرة قتالية مسيرة لاستهداف مدفع تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، ما يشكل انتهاكا لاتفاقات مينسك.

المصدر: RT