العراق – ساد تعادل بطعم الهزيمة على مباراة منتخب العراق وضيفه السوري (1-1) التي جمعتهما امس، وذلك ضمن الجولة الخامسة للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووضع المهاجم السوري عمر السومة بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 80، ولكن فرحة السوريين لم تدم طويلا، فقد أدرك العراقي أمير العماري التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.

واكتفى العراق بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، متجاوزا بفارق نقطة واحدة منتخب الإمارات، الذي خسر أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما يقبع منتخب سوريا في قاع المجموعة برصيد نقطتين فقط.

ويتصدر منتخب إيران، الذي تغلب على ضيفه اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية، ويليهما المنتخب اللبناني في المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT