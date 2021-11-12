ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بشأن علاقة ليبيا بقضية لوكربي.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن محامي أسرة عبد الباسط المقرحي عامر أنور قوله: “عار عليك نجلاء منقوش لبثك للعالم كلمات نتائج إيجابية قادمة” في إشارة لتصريحات وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة لمحاكمته.

وتابع أنور بالقول: “ما هي المكافأة التي تتوقعينها من الولايات المتحدة الدولة التي قصفت شعبك وأذلته وعاقبته؟”. متهمًا المنقوش بخرق القانون الليبي الذي يحظر تسليم المواطنين الليبيين ليحاكموا في الخارج، فيما أدلت مستشار فريق دفاع المقرحي فريال الأيب بدلوها حول الأمر.

وأكدت الأيب أن تصريحات المنقوش شائنة ومهينة للفريق، في وقت تعاني فيه ليبيا من حالة ضعف، ما يعني أن هذا الموقف سيزيد الضغط الأميركي على البلاد لتسليم مسعود فيما أفاد مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية رفض الكشف عن اسمه بأمر هام.

وبحسب المصدر، فإن رد الفعل العام السلبي ضد المنقوش سيكون بمثابة رادع لها وللمسؤولين الآخرين لتوخي الحذر عند مناقشة القضايا الحساسة.

ترجمة المرصد – خاص