ليبيا- أكد أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية وجود توافق مصري فرنسي بشأن تحقق الاستقرار في ليبيا.

حجاج أوضح خلال استضافته في برنامج الحقيقة الذي يذاع عبر قناة “اكسترا نيوز” تابعتها صحيفة المرصد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعرض وجهة نظر مصر حول ما يحدث في ليبيا في مؤتمر باريس المرتقب.

وأضاف حجاج قائلًا: “نريد استقرار الأوضاع في ليبيا وإجراء الانتخابات، خاصة أن الرئيس السيسي تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي للحث على ضرورة إجراء الانتخابات وهناك بعض العناصر تحاول عرقلتها”.