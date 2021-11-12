حمامات البخار من الطرق السهلة التي يمكن أن تنفذ في المنزل، حيث أنها مفيدة للبشرة والشعر والجسم، ونتائجها فعالة للتخلص من حبوب وبثور البشرة وترطيب الجسم.

وفيما يلي فوائد البخار للوجه وللشعر وخطواته:

– يساعد البخار على تنقية البشرة من السموم، حيث أنه يزيد من تعرق الجلد، وهذا يسمح بالتخلص من السموم الضارة الموجودة على البشرة.

– التخلص من الحبوب والبثور، حيث أن حمام البخار يسمح بالتخلص من الزيوت الزائدة المسببة للحبوب وخاصة التي تصيب البشرة الدهنية.

– يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء التي توجد على البشرة، حيث أن البخار يفتح مسام البشرة ويساعد على التخلص من الشوائب والأتربة لا التي تتراكم داخل المسام المسببة للرؤوس السوداء.

– تجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت، ما يعطي للبشرة الحيوية والنضارة، كما أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

– توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات التي تتسبب بها أشعة الشمس وبعض العوامل الأخرى.

فوائد البخار للشعر:

حمام البخار مهم لصحة الشعر، حيث أنه يساعد على تفتيح مسام فروة الرأس، ما يجعلها أكثر حيوية.

التقليل من الإصابة بقشرة الشعر.

تحفيز نمو الشعر وجعله ناعمًا.

إصلاح الشعر التالف، حيث أن بخار الماء يعزز تدفق الدم لفروة الرأس.

تنظيف فروة الرأس وعلاج الجلد المتهيج والالتهابات التي من الممكن أن تصيبها.

طريقة عمل حمام بخار للوجه للبشرة الدهنية:

– البشرة الدهنية تحتاج إلى اهتمام أكثر وهذا لزيادة إفرازها للزيوت والدهون، ما يتسبب في الإصابة بالبثور والحبوب وحب الشباب.

– يعد استخدام البخار للبشرة الدهنية من الطرق الجيدة التي تحد من المشكلات التي من الممكن أن تصيبها.

– قبل عمل حمام البخار للبشرة عليك بتنظيف البشرة من خلال استخدام نوع من الغسول حتى يتم التخلص من الجلد الميت الموجود عليها.

– يتم غلي كمية من الماء، ويضاف إليها أوراق من النعناع وشرائح من الليمون والبابونج وقطرات من زيت شجر الشاي.

– يتم وضع الوجه باتجاه البخار المتصاعد مع ترك مسافة بين الوجه والماء حتى لا تصاب البشرة بالإلتهابات لمدة 5 دقائق.

– بعد الإنتهاء من حمام البخار عليك بغلق المسام من خلال تمرير قطعة من الثلج على الوجه أو استخدام التونر أو استخدام ماء الورد.

طريقة عمل الحمام البخار للجسم:

– حمام البخار أو حمام الساونا يعتبر من الطرق المميزة للحصول على جسم ناعم والتخلص أيضا من آلام العضلات والعظام، والتخلص من السموم الموجودة في الجلد.

– عليك بتنظيف الجسم باستخدام الليفة والصابون قبل استخدام حمام البخار.

– يتم غلق منافذ الهواء في الحمام ويتم ملء حوض الاستحمام بالماء الساخن ويترك حتى يمتلئ الحمام بالبخار.

– يتم تعريض الجسم للبخار لمدة نصف ساعة، وبعدها عليك باستخدام الليفة الخشنة ويفضل أن تكون الليفة المغربي وقومي بفرك الجسم بها برفق.

– يمكنك استخدام أحد المقشرات للبشرة، وعليك بالاستحمام بالماء الفاتر بعد حمام البخار بحوالي نصف ساعة حتى يتم غلق المسام، ويمكنك تكرار حمام البخار للجسم مرة كل أسبوع.