ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن المجلس -من حيث المبدأ- حسم أمره في موضوع الانتخابات، وقدّم حزمة واحدة تمثلت في قانون انتخاب الرئيس ومجلس النواب والقاعدة الدستورية.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية الأربعاء، أضاف أن مطالب مجلس الدولة تمثلت في تقديم الانتخابات التشريعية لتجري في موعدها في 24 ديسمبر القادم، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين تهيئة الظروف التوافقية، في ظل دستور يحدد اختصاصات ومهام الرئيس.

وقال دبرز: إن ما وصفها بالقوانين المعيبة المفصلة على أشخاص عوضا عن الوطن تجعل من الصعب المضي في هذا العبث الذي قد يعيد إنتاج دكتاتورية جديدة أسوأ من حقبة العقود الأربعة الماضية.

وطالب بمراجعة القوانين وتصحيحها وفق قاعدة دستورية دبرز بسليمة، مشيرًا إلى أن تجارب دول جارة أثبتت أن من المهم التريث في انتخابات الرئيس، واتهم رئيس مفوضية الانتخابات ورئيس البرلمان بتجاوز نصوص اتفاق الصخيرات.