اليبان – أفادت شركة “توشيبا” اليابانية إنها ستقسم إلى ثلاث شركات، وذلك في أعقاب حملة قام بها مستثمرون لتعزيز أسهم الشركة، بعد فترة من الاضطرابات والانتكاسات الهائلة.

ووافق مجلس إدارة الشركة على خطة من شأنها فصل شركتين عن بقية عمليات “توشيبا” في غضون عامين، تركز إحداهما على البنية التحتية والثانية على الأجهزة.

وأوضحت الشركة أن القرار سيسمح لكل شركة “بزيادة تركيزها بشكل كبير وتسهيل اتخاذ القرارات بهيكلة أقل تكلفة”، مشيرة إلى أن “ذلك من شأنه أن يجعل الشركات في وضع أفضل للاستفادة من مكانتها المتميزة في السوق وأولوياتها ومحركات النمو لتحقيق نمو مربح مستدام”.

المصدر: “أ ف ب”