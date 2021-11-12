قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن رفضها لتشكيل الجيش مجلس سيادة جديد

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن رفضها لتشكيل الجيش مجلس سيادة جديد

السودان – أعلن المجلس المركزي القيادي التابع لقوى الحرية والتغيير السودانية، رفضه للإجراءات التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والمتمثلة في تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.

وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تعليقا على إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد، إن هذه الخطوة “تؤكد بجلاء عدم اكتراثه لنبض الشارع وقواه الحية، و استمراره في الاجراءات الأحادية بذات نهج النظام البائد”.

وأضاف في بيان أن “قرارات اليوم أثبتت بصورة واضحة كذب ادعاءات المجلس العسكري الموسومة بالاصلاح”.

وأكد المجلس المركزي القيادي عزمه المضي قدما في “مقاومة هذا النظام الانقلابي حتى إسقاطه، وسنمضي في هذا الطريق موحدين خلف راية ثورتنا المجيدة حتى النصر”.

كما شدد على ضرورة التمسك بخيارات بالتظاهر والاحتجاج في الشوارع ضد استيلاء الجيش على السلطة.

المصدر: RT