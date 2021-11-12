ليبيا – بحث نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال أمس الخميس مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السفير إيمانويل بون القضايا الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا.

وزارة الخارجية التركية قالت بحسب ماذكرت وكالة “الأناضول” التركية: إن أونال التقى بون على هامش زيارة يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا.

وأشارت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجمعة إلى أن اللقاء تناول العلاقات التركية-الفرنسية والقضايا الإقليمية، في مقدمتها ليبيا وسوريا ولبنان.