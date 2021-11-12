ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 131 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.5 بالمائة، من أصل عينة 4722 التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1739 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 314829 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 43972 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5275 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1599131، والمطعمين بالجرعة الثانية 531433.