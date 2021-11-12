ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس في باريس مع فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن اللقاء شهد التباحث حول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر القادم، والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي، الأمر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبي تطلعات شعبها.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث أكد السيسي على أن مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى، مما يهدد الأمن الإقليمي بأسره، خاصة في منطقة شمال افريقيا والساحل الإفريقي.