ألمانيا – اتهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات البيلاروسية بشن “هجوم هجين” على الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من أزمة الهجرة.

وذكر المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرغ، في بيان، أن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي تبادلا، خلال اتصال أجرياه اليوم الخميس، الآراء بشأن الأوضاع الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية.

وشددت المستشارة الألمانية، حسب البيان، “على أن سبب هذه الأوضاع هو النظام البيلاروسي، الذي يستغل الناس العزل في هجوم هجين على الاتحاد الأوروبي”.

كما تطرقت ميركل إلى “قضايا الأمن في محيط أوكرانيا وشرقها داعية الرئيس الروسي إلى تمرير المفاوضات في صيغة النورماندي لتطبيق اتفاقات مينسك حول التسوية السلمية للنزاع”.

وسبق أن أجرى بوتين وميركل أمس الأربعاء مكالمة هاتفية أخرى بمبادرة من ألمانيا، حيث دعت المستشارة الرئيس الروسي إلى الضغط على مينسك بغية تسوية أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس.

المصدر: وكالات