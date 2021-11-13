إسرائيل – قائد كبير في الجيش الإسرائيلي امس إن إسرائيل ستتجنب بعض المدن العربية بها في أثناء نقل قوات برية إلى جبهات قتال محتملة.

وأوضح الميجر جنرال إسحق ترجمان رئيس قطاع اللوجسيتيات في الجيش الإسرائيلي، أن هذه الخطوة تأتي بعد الدروس المستفادة من عنف طائفي اندلع في مايو خلال اشتباكات في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجيش حدد مسارات ترابية طولها 1600 كيلومتر يمكن أن تكون وقت الحرب بدائل لطرق ممهدة، وإنه شكل كذلك وحدات جديدة لمكافحة الشغب بهدف حماية القوافل العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية “أنا قلق حقا من… تأثير الاضطرابات العنيفة على الأمن الداخلي وحركة قوافل النقل العسكرية”.

وقال إن من غير المرجح أن تكون هناك عمليات انتشار كبيرة عبر وادي عارة، وهو طريق سريع في واد يمر بمجموعات من البلدات العربية ويؤدي إلى الجبهتين الشماليتين مع لبنان وسوريا.

ومضى قائلا: “في وقت الحرب سيفعل جيش الدفاع الإسرائيلي ما هو صائب من أجل نقل وحداته إلى مسرح العمليات بأسرع ما يمكن، ولدينا ما يكفي من البدائل”.

وجاءت تصريحاته بعد نشر مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمركبات عسكرية تتحرك في مدينة أم الفحم العربية خلال تدريب عسكري، فيما أصدرت بلدية المدينة خطابا مفتوحا يستنكر ذلك ويصفه بأنه “مرفوض وغير مقبول… ويمس بمشاعر المواطنين”.

المصدر: “رويترز”