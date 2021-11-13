تونس – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاعا إنتاج تونس من النفط بنسبة 22 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2021 ، إلى 1.48 مليون طن مكافئ نفطي.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في نشرتها الشهرية حول قطاع الطاقة لشهر سبتمبر /أيلول 2021، إن “هذا الإنتاج كان في حدود 1.22 مليون طن مكافئ نفطي خلال الفترة المناظرة من العام 2020″”.

ووفقا للوزارة، زاد إنتاج تونس من الغاز الطبيعي بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 1.22 مليون طن مكافئ نفطي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر / أيلول 2021.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في الإنتاج من النفط والغاز، إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات إثر دخول امتياز استغلال “حلق المنزل” حيز الإنتاج يوم 7 يونيو/حزيران الماضي، والارتفاع التدريجي لإنتاج حقل “نوارة “، الى جانب ارتفاع الرسوم على الغاز الجزائري.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 7 بالمئة في خلال الفترة، ليبلغ 7.3 مليون طن مكافئ نفطي، مضيفة: “ويرجع ذلك إلى العودة التدريجية للنسق العادي للاستهلاك بعد جائحة كوفيد 19”.

وتحسّن العجز في ميزان الطاقة الأولية بحوالي 13 بالمئة ليصل إلى 3.4 مليون طن مكافئ نفطي في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل عجز بــ 3.9 مليون طن في الفترة المقابلة من العام 2020.

الأناضول